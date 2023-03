Corecom Abruzzo lancia ‘Futuro Hub, connessioni digitali’

L’AQUILA – Il Corecom Abruzzo, il comitato regionale per le Comunicazioni, promuove la manifestazione ‘Futuro Hub, Connessioni Digitali’, per consentire la scoperta dei nuovi mezzi di comunicazione per un utilizzo ragionato e consapevole della rete e dei social da parte dei ragazzi in età scolare, dei genitori e degli insegnanti.

GLI EVENTI IN PROGRAMMA

Si parte con un mini tour di tre eventi in cui i protagonisti saranno i ragazzi delle scuole medie abruzzesi che si confronteranno con le Istituzioni, tra cui garante per l’infanzia, forze dell’ordine ed educatori, in prima linea contro il triste e sempre più attuale fenomeno dei pericoli connessi all’utilizzo della rete, in particolare il cyberbullismo, le fake news e il sexting.

Il primo evento in scaletta dal titolo ‘Futuro hub, educazione dei minori all’uso dei media: i pericoli della rete’ si svolgerà il 31 marzo alle 10 all’Aquila nella sala Ipogea del Consiglio regionale.

Il secondo è previsto il 21 aprile, all’aurum di Pescara, dal titolo ‘Bullismo e Cyberbullismo: tra prevenzione, consapevolezza e contrasto’ verterà sul riconoscimento e la risoluzione del preoccupante fenomeno con l’intento di fornire maggiore coscienza sugli strumenti atti a contrastarlo.

La chiusura, il 19 maggio a Vasto (Chieti) con un convegno sul tema delle fake news, del sexting, nonché dell’impatto dei nuovi social sui giovani. “Dal cyberbullismo alle fake news, abbiamo voluto porre l’attenzione sulla comunicazione rispetto a temi di grande attualità e che riguardano fragilità e insidie delle fasce più giovani della nostra società, da sostenere e tutelare perché rappresentano il nostro futuro- spiega il presidente del Corecom Abruzzo, Giuseppe La Rana– Al centro della nostra attenzione ci saranno i giovani alla luce del coinvolgimento delle scuole, ai quali parleranno ‘da vicino’ Istituzioni ed esperti creando un dialogo più diretto possibile”.

EDUCAZIONE AI MEDIA DEI MINORI

L’iniziativa, sottolinea il Corecom in una nota, vuole spingere all’educazione ai media, soprattutto dei minori, attraverso azioni di studio, analisi ed educazione all’utilizzo di strumenti di informazione tradizionali e dei nuovi mezzi di comunicazione, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dall’autorità e dalle Istituzioni. Tra le altre azioni divulgative, oltre ai tre eventi, è prevista l’attivazione di un sito internet dedicato e la creazione di profili social per la diffusione dei contenuti: i tre eventi saranno trasmessi in diretta Facebook accessibile a studenti, genitori ed insegnanti.