Morgan co-conduttore di Sanremo 2024? Intanto Amadeus da Fiorello svela “le novità”

ROMA – La rivoluzione in Rai investe anche Sanremo. Non solo Lucia Annunziata e Fazio Fazio, a rischio sarebbe anche Amadeus. Nell’edizione 2024, secondo indiscrezione de La Stampa, il conduttore potrebbe dover dividere la guida del Festival nientemeno che con Morgan. Proprio lui che nel 2020 lasciò tutti a bocca aperta, Amadeus compreso, quando rimase solo sul palco dopo ‘la fuga’ di Bugo. L’ipotesi sembra poggiare sul sostegno che il cantante avrebbe da parte del sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi.

Nel corso della quarta puntata dello scorso festival di Sanremo Morgan, nella chat ‘Sgarbistan‘, creata da lui e Vittorio Sgarbi, aveva definito Amadeus “incompetente”: se verrà confermato per la quinta volta come direttore artistico del Festival di Sanremo, aveva proseguito, “si dovrà scendere in piazza“.

Per ora non ci sono conferme circa la co-conduzione di Sanremo, è certo però che il cantante sta per tornare in Rai alla guida di StraMorgan, un programma musicale che durerà quattro serate con Pino Strabioli.

AMADEUS E LE ANTICIPAZIONI DI SANREMO 2024 A VIVA RAI2!

Intanto Amadeus da Fiorello ha svelato “le novità” dell’edizione 2024 del Festival. “Sanremo 2024 si farà al Teatro Ariston. Posso dire che durerà 5 serate, che ci sarà una polemica alla fine della seconda serata e che nell’ultima dichiarerò il vincitore”, dichiara Amadeus a Viva Rai2! in un ironico video-messaggio.