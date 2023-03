ROMA – Ha incantato il pubblico in studio e anche i telespettatori suonando il pianoforte. Elly Schlein, ieri sera, era ospite di Alessandro Cattelan nel programma ‘Stasera c’è Cattelan‘ in onda su Rai2 in seconda serata. La segretaria del Partito democratico si è esibita suonando ‘Imagine’ di John Lennon: “Una canzone che ho sentito oggi in piazza, a Milano” alla manifestazione in occasione della giornata in memoria delle vittime di mafia. Il conduttore ha cantato, per lei, le parole della canzone che è un inno alla pace.

progressista, intelligente, competente, simpatica, gioca a calcio e suona il piano: Elly Schlein, la mia Segreteria#StaseraCeCattelan pic.twitter.com/PKamYaZh0m — clarissa insolia (@avvclarinsolia) March 21, 2023

Dalla passione per il calcio che praticava (“Facevo parte della nazionale parlamentari femminile. Lo facevamo anche per sensibilizzare sulle discriminazioni”), al tifo prima per il Milan (“Poi quando ho capito di chi era” ho cambiato), poi per la Juve e ora per il Bologna e soprattutto per la Nazionale, Elly Schlein ha scherzato anche sul fatto di essere una “nerd degli anni 90“, appassionata di videogiochi e ha detto: “L’unica lega buona è la Lega nerd“.