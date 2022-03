Russia, l’oppositore Alexei Navalny condannato a nove anni di carcere

ROMA – Il blogger e oppositore russo Alexei Navalny è stato condannato oggi a nove anni di prigione di massima sicurezza dopo essere stato riconosciuto colpevole di appropriazione indebita e oltraggio alla Corte. La sentenza è stata resa nota dalla giudice Margarita Kotova, in un tribunale di Mosca. Dal 2021 Navalny stava già scontando una condanna a tre anni e mezzo di carcere dopo essere stato arrestato al rientro in Russia dalla Germania. Secondo l’accusa, l’oppositore si è appropriato in modo illecito di donazioni per l’equivalente di quattro milioni e 700mila dollari destinate a una sua fondazione anti-corruzione.

