Vandalizzata la sede Filcams Cgil di Piazza Garibaldi a Napoli

NAPOLI – Atto vandalico nella sede della Filcams Cgil a Napoli, in piazza Garibaldi. I responsabili del sindacato hanno trovato questa mattina porte e mobili rotti ed una grata divelta. Nessun oggetto é stato portato via. Nei giorni scorsi la sede ha ospitato i vertici di Libera per l’organizzazione della giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie. Alle ore 12:30 ci sarà un presidio organizzato dalla Cgil Napoli e Campania.

LIBERA: “È STATA LA NOSTRA CASA“

“Quella sede in questi giorni è diventata la nostra casa e davanti ad un atto grave come quello di stanotte esprimiamo la nostra vicinanza e corresponsabilità agli amici della Cgil. Una vicinanza ma anche gratitudine alla Filcams Cgil Campania, che ha messo a disposizione proprio quella sede di piazza Garibaldi a disposizione di Libera come base organizzativa e operativa per la manifestazione del 21 marzo in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Confidiamo nelle indagini delle forze dell’ordine e delle autorità”. Così in una nota Libera commenta l’atto vandalico “che arriva a poche ore dalla grande partecipazione del corteo di Napoli contro le mafie e nei confronti della Cgil, sindacato da sempre in prima linea nella lotta alla criminalità e sin dall’inizio al nostro fianco nella organizzazione della manifestazione di ieri a Napoli”. “Un atto – si legge nella nota – che pone interrogativi e che preoccupa visto che non è stato toccato e portato via niente. Le sedi del sindacato da sempre rappresentano veri presidi di libertà e democrazia contro ingiustizie e mafie”.