Michele Cilli scomparso a Barletta, due arresti per omicidio

BARI – Due persone sono state arrestate dagli agenti della squadra mobile della questura di Barletta- Andria – Trani e del commissariato di Barletta nell’ambito dell’inchiesta sulla scomparsa di Michele Cilli, il 24enne scomparso da Barletta nella notte tra il 15 e il 16 gennaio scorso. L’accusa è di omicidio volontario e occultamento di cadavere.

I poliziotti hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Trani su richiesta della locale procura. Il corpo del 24enne non è stato ancora trovato. Sono in corso numerose perquisizioni con l’ausilio degli uomini della scientifica per la Puglia e la Basilicata e di unità cinofile antidroga. I dettagli dell’operazione verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 10:30 nella sala conferenze della Questura di Barletta Andria Trani.

CRIMINOLOGO SPOLETTI: ASPETTAVAMO NOTIZIA ARRESTI DA 3 MESI

“Era la notizia che aspettavamo da quasi tre mesi e oggi è arrivata”. Così alla Dire Gianni Spoletti, il criminologo ingaggiato dalla famiglia di Michele Cilli commenta i due arresti per omicidio volontario e occultamento di cadavere eseguiti oggi dalla polizia nell’ambito dell’inchiesta sulla scomparsa del 24enne di cui si sono perse le tracce dalla notte tra il 15 e il 16 gennaio scorso dopo aver festeggiato il compleanno di un amico.

“Nei giorni scorsi ho incontrato il magistrato che coordina l’indagine (Giuseppe Ajello, ndr) ed è emerso quanto l’attività investigativa fosse complessa e complicata”, aggiunge Spoletti che terrà una conferenza stampa questa sera a Barletta alle 20 nello studio del legale della famiglia Cilli. “Aspettiamo di leggere il provvedimento per capire meglio”, continua e conclude: “Non dormiamo da due mesi, speriamo che la prossima notte sia serena per tutti”.