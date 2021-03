Vaccino Pfizer, nelle prossime 24 ore in arrivo un milione di dosi

ROMA – Entro le prossime 24 ore, circa un milione di dosi del vaccino Pfizer saranno distribuite alle Regioni, interessando 214 strutture sanitarie, a seguito dell’approvvigionamento avvenuto nella giornata di oggi. È il lotto più importante tra quelli consegnati finora nel mese di marzo, e consentirà di dare impulso alla campagna vaccinale nazionale, secondo il piano elaborato dalla struttura commissariale e in accordo con le linee guida del Ministero della Salute. Cosi’ in un comunicato stampa il Commissario straordinario per l’emergenza Covid19, Generale F. P. Figliuolo, in seguito ad una riunione con il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e il capo della Protezione civile Curcio.

Il vaccino Pfizer viene somministrato prioritariamente alla persone anziane e a quelle più vulnerabili al virus Covid19. Ad oggi sono oltre 2,8 milioni le persone fragili vaccinate a livello nazionale, con una tendenza in salita grazie alle ultime consegne. Alla fine del primo trimestre – secondo le previsioni relative agli approvvigionamenti in corso – saranno oltre 14 milioni i vaccini distribuiti alle Regioni. In particolare, il totale di marzo- conclude la nota- sarà di circa 7,5 milioni di dosi, mentre i parziali cumulati di gennaio e febbraio sono stati pari a 6,5 milioni.

Nel pomeriggio, inoltre, lunga riunione tra il Presidente del consiglio Mario Draghi e la ministra per gli Affari regionali Gelmini, con la quale è stato fatto un punto preliminare sulle soluzioni che concorreranno a rafforzare la collaborazione e il coordinamento con le Regioni impegnate a dare tempestiva attuazione al nuovo Piano vaccinale.