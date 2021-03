Tg Lazio, edizione del 22 marzo 2021

VACCINO, D’AMATO: 80MILA PRENOTATI NEL WEEKEND, 320MILA OVER 70

Oltre 80mila prenotazioni nel weekend per il vaccino anti Covid nel Lazio. E’ il dato fornito dall’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, dopo che venerdì sono riprese le somministrazioni in seguito allo sblocco del siero AstraZeneca da parte del’Ema. “Gli over 70 sono arrivati complessivamente ad oltre 320mila prenotazioni”, ha spiegato D’Amato, che in mattinata ha inaugurato la nuova terapia intensiva e subintensiva Covid all’ospedale di Palestrina. Per quanto riguarda gli over 80 anni, il 30% dei prenotati ha già ricevuto le due dosi del vaccino.

INCHIESTA DISCARICA ROMA, TOSINI AL GIP: IO E LOZZA SOLO AMICI

Solo amicizia e nessun rapporto di natura sessuale. L’ormai ex direttore dell’area rifiuti della Regione Lazio, Flaminia Tosini, ha cercato di chiarire in questi termini i suoi rapporti con l’imprenditore Valter Lozza. I due sono stati interrogati dalla gip Annalisa Marzano, che martedì scorso aveva disposto per loro gli arresti domiciliari, nell’ambito di una indagine della Procura di Roma per corruzione, concussione e turbata libertà di scelta del contraente in relazione ad alcune discariche del territorio, tra cui quella di Monte Carnevale nella Capitale.

CALENDA RESTA IN CORSA PER CAMPIDOGLIO: NON BUTTO LAVORO FATTO

“Con Letta abbiamo ripreso il contatto sia sulle questioni nazionali che su Roma, io ho ribadito che da ottobre sto lavorando su Roma per farla migliorare e non voglio buttare questo lavoro”. Carlo Calenda non rinuncia alla sua corsa a sindaco di Roma, dopo le voci insistenti di una prossima candidatura da parte del Pd dell’ex ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri. “Non ho detto che non voglio fare un ticket con Gualtieri- ha aggiunto il leader di Azione- ho solo detto che lui ha uno standing troppo elevato per candidarmi sindaco con lui in ticket come candidato vicesindaco”.

CINEMA, ROMA CELEBRA I 100 ANNI DELLA NASCITA DI NINO MANFREDI

Roma celebra i cento anni della nascita di Nino Manfredi. La sindaca Virginia Raggi ha consegnato la lupa capitolina ai figli del celebre attore nato il 22 marzo del 1921 a Castro dei Volsci, in provincia di Frosinone, ma praticamente romano di adozione. “È un simbolo per il nostro Paese e allo stesso tempo uno di famiglia, con una saggezza antica- ha detto la prima cittadina- Un immenso artista che ha dato molto a Roma e che i romani amano tuttora tanto”.