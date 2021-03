Raggi consegna la Lupa capitolina ai figli di Nino Manfredi

ROMA – La Lupa capitolina a Roberta e Luca, figli del grande Nino Manfredi, a cento anni dalla sua nascita. “Ha dato tanto a Roma e i romani lo amano ancora tanto”, ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, che ha voluto celebrare l’anniversario ai Musei capitolini, nella sala dell’Esedra del Marco Aurelio. Durante la cerimonia trasmessa in streaming, Roberta e Luca hanno raccontato il loro papà. A partire da Luca, che per ricordarlo ha realizzato e diretto il documentario ‘Uno nessuno cento Nino’ che andrà in onda stasera su Rai 2.

Guarda la cerimonia qui: https://www.youtube.com/watch?v=jf_lxyCSvmk

“Non era romano, era un ciociaro emigrato, ma ha sempre considerato Roma come la sua città di adozione– ha detto- Nino ha amato tantissimo il suo lavoro e noi come figli lo abbiamo avuto un po’ meno, ma ci ha dato tanto dal punto di vista artistico”. Luca per questi cento anni ha scritto anche ‘Un friccico nel core’, il libro dedicato all’attore che oggi ha regalato alla sindaca Raggi. “Aveva una grande disciplina e un grande rispetto per il lavoro. Voleva sempre alzare l’asticella della qualità- ha poi ricordato Roberta- L’uomo Nino aveva un grandissimo rispetto degli altri, dell’ambiente: se c’era una carta per terra, la raccoglieva. Se tutti facessimo questo la città sarebbe più pulita. Era il primo a mangiare gli avanzi, non si buttava niente. Avevamo un pollaio che lui adorava, andava sempre lì a parlare con le galline. Era un essere umano speciale. La gente ancora oggi lo ricorda con affetto e speriamo che con questa celebrazione- ha aggiunto- anche qualche ragazzo sotto i 30 anni lo possa scoprire e apprezzare. Questo è il mio augurio più grande”. Insieme a Raggi e ai figli di Nino Manfredi, presenti anche Lorenza Fruci, assessora alla Crescita culturale di Roma Capitale, che ha ricordato di Manfredi “l’umanità e lo sguardo che scaldava il cuore”, Teresa De Santis, presidente Rai Com, Angelo Teodoli, amministratore delegato Rai Com, Ludovico Di Meo, direttore Rai Due, Duilio Giammaria, direttore Rai Documentari, Patrizia Cardelli, direttore Rai Libri, Fabrizio Casinelli, direttore comunicazione e rapporti istituzionali Rai Com.