ROMA – “Mi auguro che molte regioni passino in zona arancione per poter riaprire la scuola“. Lo dice Elena Bonetti, ministra per le Pari opportunità e la famiglia, a Sky osservando che “dopo Pasqua dobbiamo valutare di riaprire in sicurezza le scuole dell’infanzia e la primaria anche in zona rossa“.

