Zaia: “Spero che dopo Pasqua si chiuda la parentesi delle zone colorate”

VENEZIA – “Spero che dopo Pasqua si chiuda questa parentesi e si torni alla normalità“. Lo afferma il presidente della Regione Veneto Luca Zaia riferendosi alla classificazione delle Regioni in zone gialle, arancioni e rosse, con restrizioni anti Covid progressive.

DA MARTEDÌ IN VENETO NUOVO SOFTWARE PRENOTAZIONE PER I VACCINI

“Ci scusiamo con tutti quelli che hanno disservizi, ma la mole delle vaccinazioni è importante. E non è che non funziona niente: ieri, domenica, sono state fatte quasi 12.000 vaccinazioni in Veneto” spiega Zaia, durante la conferenza stampa dalla sede della Protezione civile regionale a Marghera, annunciando che “da martedì prossimo sarà a regime un nuovo software per prenotare online in maniera agevole e veloce” la vaccinazione, in modo che “si possa pensare a un modello nuovo”.

LEGGI ANCHE: Avvistati due delfini a Venezia, tra San Marco e il Canal Grande