Bassetti: “AstraZeneca è sicuro, chi dice il contrario sta col virus”

GENOVA – “Dati e numeri dicono che il vaccino di AstraZeneca, come quello di Pfizer e di Moderna, è sicuro. Chi dice il contrario sta dalla parte del virus. Non dimentichiamolo”. Lo scrive su Facebook il direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, riportando i risultati di uno studio americano randomizzato su oltre 32.000 persone che hanno ricevuto il vaccino AstraZeneca.

“L’efficacia per le forme sintomatiche è stata del 79% e del 100% per le forme gravi o il ricovero ospedaliero- scrive l’infettivologo- l’efficacia si è mantenuta in tutte le fasce di età con valori che hanno raggiunto l’80% in quelli con più di 65 anni. Anche per quel che riguarda gli effetti collaterali, il vaccino si è rivelato sicuro, senza alcun episodio di trombosi. L’unico modo che abbiamo a disposizione per fare corretta informazione è fornire dati e numeri”.

