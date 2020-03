VIDEO | Coronavirus, #iorestoacasa: l’appello nei vari dialetti d’Italia

ROMA – L’appello a restare a casa per evitare la diffusione del Coronavirus risuona in lungo e in largo da settimane su tutti i mezzi di comunicazione. A spendersi in questa battaglia, primo tra tutti il mondo della politica unito contro il virus che sta mettendo in ginocchio l’Italia. Poi ci sono gli artisti e i medici in prima linea, che con videomessaggi, canzoni e quant’altro sperano che il loro appello non resti inascoltato.

In molti pero’ stentano ancora a capire, e allora perché non utilizzare i dialetti piuttosto che l’italiano affinché il messaggio arrivi forte e chiaro? Dal romano al fiorentino, dal napoletano e al siciliano, nel video realizzato da un’idea di Guendalina Tambellini & Francesca Torregiani, l’appello e’ sempre lo stesso: restate a casa.

Regia di Viviana Picariello & Guendalina Tambellini, montaggio di Viviana Picariello, Nel video Alessandro Mistichelli, Annalisa Calanducci, Giuseppe Abramo, Guendalina Tambellini, Mauro D’Amico, Veronica Tropiano, Franca Cominato, Enrico Basile, Annarita Gullaci, Francesca Torregiani, Giovanni Di Lonardo, Annamaria Frackey, Federico Da Perugia, Giuseppe Spoletini, Irene Mezzetti, Giuseppe Cossentino, Maria Chiara Tofone, Mauro De Muro, Franco Carola, Erika Scarcia, Viviana Picariello, Ivano La Rosa, Giuseppe Fazio. E per la prima volta sullo schermo #susinoattorepigro nel ruolo di Susino l’abruzzese, con la simpatica partecipazione in voce di Elisa Di Eusanio.