domenica 22 Febbraio 2026

Olimpiadi, Meloni: “Emozioni indimenticabili, grazie ai nostri atleti”

Meloni saluta e ringrazia gli atleti italiani e rilancia: "Ora pronti a tifare i nostri atleti paralimpici"

di Emanuele NuccitelliData pubblicazione: 22-2-2026 ore 22:00Ultimo aggiornamento: 22-2-2026 ore 22:01

ROMA – “Le Olimpiadi ci hanno regalato emozioni indimenticabili e un orgoglio che accompagnerà l’Italia ancora a lungo. Grazie ai nostri atleti, che con talento, sacrificio e spirito di squadra hanno fatto risuonare il nome dell’Italia nel mondo con risultati straordinari”. Lo dice la premier Giorgia Meloni sui social. “Un ringraziamento sincero va a tutte le donne e gli uomini impegnati nell’organizzazione dei Giochi, ai volontari e a quanti, nelle Forze dell’ordine, nel soccorso sanitario e nei servizi pubblici, hanno lavorato con dedizione per garantire sicurezza, efficienza e offrire al mondo un’immagine di bellezza e competenza che ha dato lustro all’intera Nazione”, aggiunge Meloni, che conclude: “Ora lo sguardo è già rivolto ai prossimi protagonisti: saremo al fianco dei nostri atleti paralimpici, pronti a tifare ancora Italia”.

