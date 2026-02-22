FOTO | All’Arena di Verona la chiusura delle Olimpiadi: si balla con Gabry Ponte, Roberto Bolle incanta

ROMA – Tema della serata sarà “Beauty in action“, “Bellezza in azione”: questo il filo conduttore della cerimonia di chiusura di Milano–Cortina 2026 che va in scena questa sera all’Arena di Verona. Si chiude così Milano-Cortina 2026, i Giochi olimpici che per la terza volta si sono disputati in Italia (i precedenti erano stati Cortina 1956 e Torino 2006). La diretta di può seguire in streaming e su RaiNews.

LA PROSSIMA EDIZIONE NEL 2030

L’inizio dell’evento è fissato per le ore 20:30. Ci sarà la sfilata degli atleti (tutte e 93 le nazioni partecipanti), i discorsi delle autorità, lo spegnimento del braciere e il passaggio di consegne alla prossima edizione dei Giochi olimpici invernali, prevista nel 2030 sulle Alpi Francesi. In scaletta, c’è anche una spettacolare coreografia ispirata all’acqua, simbolo che lega le vette alpine e il mare. Sarà presente anche la premier Giorgia Meloni. Sul fronte artistico, gli ospiti annunciati sono Roberto Bolle, Achille Lauro, Gabry Ponte e Benedetta Porcaroli.

A condurre la cerimonia sarà Auro Bulbarelli, il telecronista che avrebbe dovuto condurre anche la serata inaugurale del 6 febbraio (che invece ha poi deciso di condurre in prima persona il direttore di RaiSport, Paolo Petrecca) Con Bulbarelli ci saranno il soprano veronese Cecilia Gasdia, Sovrintendente della Fondazione Arena di Verona, e lo scrittore Fabio Genovesi, già presente nella telecronaca d’apertura.

Alcune immagini della serata: