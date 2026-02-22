domenica 22 Febbraio 2026

Ascoli, morta una coppia che dormiva in tenda sul fiume: lei era incinta all’ottavo mese

Incredulità e dispiacere per la morte di due senzatetto ad Ascoli Piceno, che dormivano in tenda lungo il fiume: con la donna è morta il bambino di cui era incinta all'ottavo mese

di Marcella PirettiData pubblicazione: 22-2-2026 ore 19:13Ultimo aggiornamento: 22-2-2026 ore 19:15

ROMA – Forse il monossido di carbonio? Per ora resta ignota la causa della morte di un uomo e una donna, senza fissa dimora, che sono morti nella notte tra venerdì e sabato ad Ascoli Piceno I due sono stati trovati morti all’interno della tenda in cui dormivano, sistemata lungo il fiume Tronto non lontano dal cimitero di Borgo Solestà: all’interno della tenda c’era anche una piccola stufa che evidentemente i due utilizzavano per scaldarsi. Sui corpi non è stato trovato nessun segno di violenza. Il cane della donna era vivo ed è sempre rimasto accanto alla tenda. L’autopsia chiarirà se effettivamente possa essere stato il gas a ucciderli. Le vittime sono Maria Alejandra Nigrotti e Evandro Maravalli: la donna aveva 32 anni ed era di origine colombiana, lui era brasiliano e aveva 29 anni. La donna era incinta, al settimo forse ottavo mese, ed il piccolo che portava in grembo è morto insieme a lei. Era seguita dai servizi sociali: le era stato offerto di andare a vivere in un appartamento al Villaggio Santa Marta, nell’ambito di un percorso di sostegno alla maternità. Ma non c’era andata ed era restata con il compagno. Sul greto del fiume, a quanto si apprende, ci sono diverse sistemazioni di fortuna di persone senza fissa dimora.

In paese, molti sono rimasti sotto choc. Queste le parole del barista che gestisce il bar-tabaccheria in via del Trivio: “Alejandra la conoscevo da quando aveva 14 o 15 anni, l’ho vista crescere qui dentro. Non riesco a capire perché abbiano deciso di dormire lì, faceva freddo. Il giorno prima erano passati, sembrava tutto normale”. Sui social, il Comune di Ascoli Piceno ha spiegato: “Il percorso di presa in carico della donna è stato tempestivamente attivato e le strutture di supporto coinvolte dal primo momento. Il tragico epilogo ha colpito profondamente l’intera comunità”.

Oltre all’autopsia, verranno eseguiti anche gli esami tossicologici. Delle indagini si occupa la Squadra mobile della questura, con il supporto della polizia scientifica, che sta ricostruendo le ultime ore della coppia. A dare l’allarme, sabato mattina, è stata un’amica di Alejandra che non riusciva a mettersi in contatto con lei. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e gli agenti di polizia.

(La foto della tenda è stata pubblicata da Cronache Picene)

