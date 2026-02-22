Mattarella ricorda l’ambasciatore Luca Attanasio: “Sua missione resta quantomai esemplare”

ROMA – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Sindaco del Comune di Limbiate, Antonio Domenico Romeo e alla famiglia dell’Ambasciatore Luca Attanasio, il seguente messaggio: “L’iniziativa per commemorare il quinto anniversario della cruenta scomparsa dell’Ambasciatore Luca Attanasio, del Carabiniere Scelto Vittorio Iacovacci e dell’autista Mustapha Milambo richiama a riaffermare, con profonda commozione, la più sentita vicinanza della Repubblica ai familiari delle vittime e all’intera comunità”.

“Nel drammatico scenario di crisi che ancora funesta la Repubblica Democratica del Congo, il ricordo dell’Ambasciatore Attanasio e della sua missione resta quanto mai esemplare. La sua dedizione incarna i nobili ideali dell’Italia repubblicana che guarda al continente africano con spirito di cooperazione e sentimenti di umanità. Il valore dell’impegno quotidiano dei servitori della Repubblica Italiana che, con coraggio e senso del dovere, operano in territori segnati da instabilità e pericoli, si ripropone nella figura di Luca Attanasio e di quanti erano con lui. Le manifestazioni promosse dal Comune di Limbiate rappresentano un giusto tributo a chi è caduto nell’adempimento del dovere. Nell’esprimere gratitudine agli organizzatori e a quanti sono oggi presenti, sono certo che il sacrificio dell’Ambasciatore Attanasio e di chi lo accompagnava rimarrà patrimonio vivo della memoria collettiva di ciascuno”.

CAMERA PUBBLICA RESOCONTO INFORMATIVA DEL GOVERNO DEL 2021

“La mattina di lunedì 22 febbraio 2021, l’ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci muoiono nei pressi della cittadina di Goma, in un attacco armato contro il convoglio del Programma Alimentare Mondiale (PAM) dell’ONU sul quale viaggiano. Con loro muore anche l’autista di una delle vetture, Mustapha Milambo; altre persone rimangono ferite”. Lo scrive la Camera dei deputati sui social, pubblicando il link al resoconto dell’informativa urgente del Governo del 24 febbraio 2021.

LA RUSSA: TRAGICO ATTENTATO, VICINANZA A FAMIGLIE

Il 22 febbraio 2021, l’ambasciatore italiano, Luca Attanasio, venne assassinato in Congo assieme al carabiniere della scorta, Vittorio Iacovacci, e all’autista del convoglio, Mustapha Milambo. Luca e Vittorio rappresentavano l’anima migliore dell’Italia all’estero: Luca non era soltanto un nostro ambasciatore in una terra lontana, ma un giovane costantemente impegnato nell’aiutare il prossimo; Vittorio, fedele alla divisa e alla Patria, affrontava la sua missione con coraggio. Oggi, a distanza di 5 anni da quel tragico attentato, rinnoviamo la nostra sentita vicinanza alle loro famiglie”. Lo dichiara Ignazio La Russa, presidente del Senato della Repubblica.