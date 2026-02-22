domenica 22 Febbraio 2026

L’oroscopo di domenica 22 febbraio 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

di Piero Bonito OlivaData pubblicazione: 22-2-2026 ore 8:23Ultimo aggiornamento: 22-2-2026 ore 8:23

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Questa giornata promette molto bene, anzi sarebbe necessario chiudere entro oggi le cose che t’interessano. Bene i viaggi anche perché aiutano a divagare la mente, nella serata tieniti pronto ad una discussione d’amore.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Cerca sempre di essere presente nella vita del partner e non esagerare con reazioni d’intolleranza e d’insofferenza che da tempo vivi in modo spropositato.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Puoi sentirti messo alla prova, la stanchezza si fa sentire in questa particolare giornata. Distanza, lontananze non solo fisiche.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Chiudi questioni rimaste in sospeso. Se puoi cerca di riposare per ripartire alla carica. Periodo particolare in cui ti senti di dover tagliare alcuni rami secchi…

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

C’è una situazione di lieve stallo, agitazione, devi prendere delle iniziative importanti. Non è detto che ci sia crisi nella coppia, ma c’è un problema di lontananza o magari si discute per un progetto da attivare in comune. Oggi c’è tensione nell’aria.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

E’ una situazione complicata da gestire quella di oggi. Mal di testa di origine nervosa.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Non chiudere le porte ad una nuova avventura o magari ad un rapporto intrigante. Questa giornata nasconde qualche insidia facilmente superabile.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Giornata di recupero! Puoi dare tanto e fare molto, anche verso la persona amata. Non rimandare a domani discussioni che possono essere facilmente gestite in queste ore.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Se devi parlare di soldi, portare avanti delle trattative, oggi avrai più possibilità. Occasioni ed incontri interessanti. Hai voglia di metterti in gioco!

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Buona la salute, la fortuna, la forma fisica e lo slancio affettivo. Dalla cura della casa da sistemare o dall’acquisto di un nuovo mobile o un elettrodomestico, succede che ti attiverai per sistemare cose in famiglia.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Giornata più serena e tranquilla. E’ tempo di fare qualcosa di più per te e per gli altri, organizzazione vincente. Chi ha una bella storia la conferma…

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Ti senti come se stessi attraversando un periodo che segna il confine tra due fasi della tua vita. Prudenza oggi con Ariete e Leone.































































Leggi anche

L’oroscopo di venerdì 20 febbraio 2026

di Redazione

L’oroscopo di giovedì 19 febbraio 2026

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»