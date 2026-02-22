L’oroscopo di domenica 22 febbraio 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Questa giornata promette molto bene, anzi sarebbe necessario chiudere entro oggi le cose che t’interessano. Bene i viaggi anche perché aiutano a divagare la mente, nella serata tieniti pronto ad una discussione d’amore.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Cerca sempre di essere presente nella vita del partner e non esagerare con reazioni d’intolleranza e d’insofferenza che da tempo vivi in modo spropositato.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Puoi sentirti messo alla prova, la stanchezza si fa sentire in questa particolare giornata. Distanza, lontananze non solo fisiche.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Chiudi questioni rimaste in sospeso. Se puoi cerca di riposare per ripartire alla carica. Periodo particolare in cui ti senti di dover tagliare alcuni rami secchi…
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
C’è una situazione di lieve stallo, agitazione, devi prendere delle iniziative importanti. Non è detto che ci sia crisi nella coppia, ma c’è un problema di lontananza o magari si discute per un progetto da attivare in comune. Oggi c’è tensione nell’aria.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
E’ una situazione complicata da gestire quella di oggi. Mal di testa di origine nervosa.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Non chiudere le porte ad una nuova avventura o magari ad un rapporto intrigante. Questa giornata nasconde qualche insidia facilmente superabile.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Giornata di recupero! Puoi dare tanto e fare molto, anche verso la persona amata. Non rimandare a domani discussioni che possono essere facilmente gestite in queste ore.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Se devi parlare di soldi, portare avanti delle trattative, oggi avrai più possibilità. Occasioni ed incontri interessanti. Hai voglia di metterti in gioco!
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Buona la salute, la fortuna, la forma fisica e lo slancio affettivo. Dalla cura della casa da sistemare o dall’acquisto di un nuovo mobile o un elettrodomestico, succede che ti attiverai per sistemare cose in famiglia.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Giornata più serena e tranquilla. E’ tempo di fare qualcosa di più per te e per gli altri, organizzazione vincente. Chi ha una bella storia la conferma…
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Ti senti come se stessi attraversando un periodo che segna il confine tra due fasi della tua vita. Prudenza oggi con Ariete e Leone.