Meteo, le previsioni di domenica 22 febbraio 2026

ROMA – L’Italia entra in una fase dominata dall’anticiclone, che allontana le perturbazioni e riporta condizioni di tempo stabile su tutto il Paese. Le ultime piogge si attenuano anche sulle regioni meridionali, mentre il quadro atmosferico vira verso giornate asciutte e luminose.

La struttura di alta pressione resterà salda almeno fino alla metà della prossima settimana, garantendo un periodo prolungato di stabilità. Le temperature, soprattutto nelle ore centrali della giornata, si manterranno su valori superiori alle medie stagionali, con un clima che ricorderà più la primavera che l’inverno.

Solo nella parte finale della settimana si intravede un possibile cambiamento: da venerdì potrebbe transitare una nuova area perturbata, destinata però a interessare principalmente le regioni settentrionali. Il Centro e il Sud, al momento, sembrano restare in una zona marginale rispetto al peggioramento. Si tratta comunque di uno scenario ancora da verificare.

OGGI TRA SOLE, NEBBIE E CLIMA MITE

La giornata di oggi si apre con ampie schiarite su gran parte della Penisola. Qualche nube in più è attesa sulle regioni nord-occidentali e su alcuni settori del Sud, senza fenomeni associati. Attenzione alle nebbie dense sulle pianure settentrionali nelle prime ore del giorno.

Nel corso del pomeriggio il tempo resterà in prevalenza stabile, con passaggi nuvolosi innocui su Nord-Est e Liguria e cielo sereno altrove. Le temperature massime risultano in lieve aumento, specie al Centro-Sud. Venti di Tramontana moderati interesseranno Ionio e Basso Adriatico.