ROMA – Ci sono monumenti della letteratura popolare che diventano, col tempo, anche un vero e proprio punto di riferimento per le grandi produzioni hollywoodiane. E’ il caso del film “Piccole donne”, programmato in prima visione da Rai 1 alle 21.25 di mercoledì 22 febbraio nella sua realizzazione più recente.

La storia è ambienta in Massachusetts, a metà del XIX secolo. Le “piccole donne” sono le quattro sorelle March: Jo, Meg, Beth e Amy. Le ragazze, sullo sfondo della Guerra di secessione americana, si preparano ad affrontare la vita fra piccoli e grandi drammi, personali e domestici, e piccole e grandi ambizioni personali. La trascinante portanza emotiva del romanzo di Louisa May Alcott ha convinto più volte i produttori di Hollywood a trasporre sul grande schermo la vicenda, che è diventata dunque una pietra angolare del cinema popolare. Anche in questa recente versione di Greta Gerwig, scelta come sceneggiatrice e poi regista sull’onda del successo del suo “Lady Bird”, il lavoro sul cast è al centro delle cure produttive: Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh ed Eliza Scanlen animano un quartetto vivace e composto, accompagnate da “mamma” Laura Dern, in un’opera accurata ma a suo modo anche sfrontata, che riesce a modernizzare con garbo il marcato contorno del romanzo di Alcott. Nel cast anche l’idolo delle teenager, e non solo, Timothée Chalamet nei panni dell’amico di famiglia Laurie.

Il lavoro di Gerwig è concentrato sull’esigenza di proporre l’attualità e la contemporaneità delle problematiche, personali e famigliari, di Jo e sorelle. Critica e pubblico hanno dato ragione alle scelte di scrittura e realizzazione: tante candidature agli Oscar, e una statuetta per i migliori costumi a Jacqueline Durran.