Prende il via a marzo il Torneo nazionale ‘Dire e Contraddire’ del Consiglio nazionale forense

ROMA – La terza edizione del Torneo nazionale Dire e Contraddire, organizzato dal Consiglio nazionale forense, è ai nastri di partenza. Si comincia a metà marzo con il primo girone di qualificazione a livello territoriale da terminare entro metà aprile. Intanto, gli oltre 1000 studenti del triennio di liceo e di istituti tecnici e professionali del del Sud, Centro e Nord Italia stanno affilando le armi della retorica. Si sfideranno a colpi di eloquenza su temi di impatto sociale con la guida tecnica e oratoria di tutor speciali: gli avvocati degli Ordini forensi territoriali.

L’obiettivo del Consiglio nazionale forense, che ha sottoscritto un protocollo sull’educazione alla legalità con il ministero dell’Istruzione, è di fornire ai ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado le tecniche di unacomunicazione efficace ed efficiente attraverso la capacità di argomentare e controargomentare nel solco dei valori didemocrazia, diritti e doveri.

Con ventidue città e altrettanti Ordini degli avvocati, quarantanove istituti scolastici e oltre mille ragazzi, questa terza edizioneconferma il trend di crescita riguardo alla partecipazione e all’interesse di studenti, insegnanti e avvocati. Sono il 30 per cento in più i giovani partecipanti e gli istituti scolastici che hanno aderito rispetto allo scorso anno, e oltre il 500 per cento in più rispetto alla prima edizione del Torneo che, per gli effetti della pandemia, si era svolta interamente online.

La terza edizione si articolerà, quindi, in un primo girone di qualificazione a livello territoriale da concludersi entro il 15 aprile, poi, entro il 5 maggio si svolgeranno le semifinali a livello di macroarea (Sud, Centro, Nord Italia) da cui usciranno i tre vincitori che a fine maggio disputeranno la finalissima presso la sede del Consiglio nazionale forense a Roma.

“Nonostante la pandemia – ha detto la consigliera Cnf Daniela Giraudo, coordinatrice della commissione interna su Educazione alla legalità – siamo riusciti a dar vita a questo progetto che dimostra che se si vuole si può. È un progetto educativo che rende tangibile lo spirito di servizio e la funzione sociale degli avvocati, utile anche per far scoprire ai ragazzi capacità che non sanno di avere. Sono competenze che faranno parte di un bagaglio da portarsi dietro in tutta la loro vita. Il Cnf intende riavviare le interlocuzioni con il ministero dell’Istruzione, per il terzo rinnovo del protocollo, portando in dote questo progetto di successo”.

“La partecipazione sempre più numerosa di anno in anno al torneo Dire e contraddire – ha detto Francesca Sorbi, vicepresidente della Fondazione dell’avvocatura italiana del Cnf – dimostra grande coraggio e maturità da parte dei ragazzi. Il torneo è una scuola di vita: imparare a sostenere una tesi in modo civile, approfondendo l’argomento e rispettando l’interlocutore. È una iniziativa culturale che ben rappresenta il “core business” della Fai, ossia la diffusione di valori etici e giuridici”.

“Queste sfide dialettiche hanno anche il pregio ha aggiunto la coordinatrice nazionale del Torneo, Angela Mazzia – di fornire gli strumenti per poter poi costruire relazioni pacifiche e rendere i giovani ragazzi dei futuri cittadini pensanti e resistenti all’illegalità. Oggi, con la rapidità delle chat e dei social media, si è smarrita l’identità della parola, volendo più stupire che comprendere. Trasmettere conoscenza e capacità di argomentazione agli studenti, per il tramite degli avvocati, porta a riscoprire la bellezza della giusta parola”.

“L’obiettivo del Cnf – ha poi concluso Nicola Cirillo, segretario della commissione Cnf Educazione alla legalità – è di portare il progetto e l’esperienza del torneo nell’ambito delle attività curriculari e quindi nella programmazione triennale dell’offerta formativa delle scuole superiori”.