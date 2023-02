L’inviato cinese a Mosca: “Cina e Russia non cedono alle pressioni di Paesi terzi”

ROMA – Russia e Cina vogliono espandere i loro rapporti, che “resistono alle pressioni determinate da un contesto globale in mutamento e non sono soggetti alla influenze di Paesi terzi” e insieme sostengono il “multipolarismo e la democratizzazione delle relazioni internazionali”. E’ quanto emerge dall’incontro che si è tenuto oggi a Mosca fra il presidente russo Vladimir Putin e il consigliere di Stato Wang Yi. Lo riferisce l’agenzia russa Tass.

Wang si è recato in Russia nell’ambito di una sua missione in Europa che lo ha portato anche in Italia. Nel corso del colloquio, il presidente e il consigliere hanno annunciato che “l’obiettivo di un interscambio commerciale da 200 miliardi di dollari sarà raggiunto prima del previsto“. Secondo il capo dello Stato, “le relazioni russo-cinese si sviluppano progressivamente, raggiungendo nuove frontiere”.

Wang, riporta sempre Tass, ha ribadito che i rapporti fra i due Paesi “hanno resistito” ai cambiamenti e alle ingerenze internazionali e ha affermato che la Cina “è pronta ad approfondire la fiducia politica reciproca e la cooperazione strategica” con Mosca. I due Paesi sostengono relazioni internazionali “democratiche e multipolari”. La comunità internazionale occidentale ha più volte chiesto al governo cinese di intervenire a favore della pace in Ucraina, dove da un anno prosegue un conflitto scatenato da un’offensiva militare russa.