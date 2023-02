Il sogno degli Articolo 31? “Fare un disco e un tour con gli 883”

ROMA – Reduci dalla loro prima esperienza al Festival di Sanremo, gli Articolo 31 sono stati ospiti di RTL 102.5 in compagnia di Angelo Baiguini e Federica Gentile. Durante “W l’Italia”, J-Ax e DJ Jad hanno raccontato in radiovisione il loro ritorno sulle scene, dopo vent’anni dall’ultimo disco insieme.

IL PRIMO SANREMO “UN BEL VIAGGIO”

Gli Articolo 31 hanno partecipato alla 73ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Un bel viaggio”, una ballad rap autobiografica che racconta la loro storia, la loro amicizia, il loro successo, ma anche la separazione e, da ultimo, il ricongiungimento artistico-affettivo.

“La prima sera a Sanremo c’è stata un po’ di commozione. È stato come se sul palco ci fossimo stati solo noi due. Ho ripensato a noi ventenni ed ho detto ‘guarda dove siamo arrivati e ciò che siamo diventati’. È stato un momento nostro. La vita ci ha portato ad essere cose che non ci saremmo mai aspettati: genitori e cantanti di una certa età che vanno a Sanremo”, ha raccontato J-Ax.

“Quando Ax mi ha mandato la prima bozza mi sono venuti i brividi. Poi abbiamo cambiato qualcosa perché in certi punti il testo era davvero troppo personale- ha detto DJ Jad– per me la cosa più importante è stata la serata delle cover, abbiamo cantato una serie di pezzi che sono stati applauditi dall’orchestra e dal pubblico. Ai tempi in cui quei pezzi uscivano erano l’antisanremo. Oggi il Festival è cambiato ma noi alla fine abbiamo vinto. Amadeus c’era quando eravamo ragazzini, ha vissuto il nostro inizio. La canzone non è stata criticata ma alcuni hanno detto che assomiglia ad un pezzo degli 883. Max Pezzali mi ha mandato un messaggio con scritto ‘Ma cosa dicono questi?’. Io e Max ascoltiamo lo stesso country pop americano che ha influenzato la mia e la sua musica”. E su RTL 102.5 Plus J-Ax ha aggiunto: “Sarebbe bello fare un disco e un tour con gli 883. Noi siamo le ‘Paola e Chiara’ del rap, prima o poi faremo un pezzo anche con loro”.

IL RITORNO LIVE DEGLI ARTICOLO 31

Il duo tornerà live a maggio al Forum d’Assago di Milano con “Il Ritorno”, la serie di concerti live degli Articolo 31, che si terranno il 18, 19, 24 e 25 maggio. Il concerto del 19 maggio sarà trasmesso in diretta in radiovisione e in streaming su RTL 102.5 Play.

UN NUOVO ALBUM IN ARRIVO

La partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Un bel viaggio” è solo l’inizio del nuovo progetto discografico degli Articolo 31. Infatti, una settimana fa, sui rispettivi profili Instagram, J-Ax e DJ Jad hanno annunciato anche l’arrivo di un nuovo album con Sony Music Italia. “Nella scena rap sono tutti amici fino a quando non diventi il numero uno nelle vendite. Oggi il rap si è mischiato ma all’epoca noi eravamo convinti che per portare questo genere al grande pubblico dovevamo mischiarlo col pop“, ha spiegato J-Ax. “Giusto che un artista sperimenti, basta che si resti coerenti”, ha aggiunto DJ Jad. E sul nuovo disco J-Ax ha rivelato: “I dischi più riusciti degli Articolo 31 sono quelli che abbiamo fatto senza data di scadenza. Ora che non abbiamo più nessuno a comandarci, ci prendiamo il tempo che ci serve senza date di scadenza. Abbiamo fatto Sanremo per valorizzare questo pezzo e per dire al nostro pubblico che gli Articolo 31 ci sono”.