Monica Bellucci e Tim Burton sono una coppia? La foto a braccetto a Parigi

ROMA – È nata una nuova coppia nel mondo del cinema. Una coppia del tutto inaspettata e fuori dagli schemi: quella composta da Monica Bellucci e Tim Burton. A rivelarlo è il giornale francese Paris Match che ha pubblicato in copertina una foto dei due mentre percorrono sottobraccio le strade di Parigi.

LEGGI ANCHE: Festa del Cinema Roma, Tim Burton: “Traumatizzato dall’ultimo film con Disney, io outsider come ‘Dumbo’”

Regista dark lui con tanti successi alle spalle, ultimo quello della serie ‘Mercoledì‘ che ha spopolato su Netflix. Icona del cinema italiano e sex symbol senza tempo lei, i due si sono conosciuti 17 anni fa al Festival di Cannes per poi incontrarsi nuovamente lo scorso ottobre a Lione, in un’altra kermesse cinematografica – il Lumière Film Festival – entrambi da single.

Bellucci con alle spalle un matrimonio con l’attore francese Vincent Cassel (con il quale ha due figlie) e una recente relazione, da poco finita, con l’artista Nicolas Lefebvre. Burton due matrimoni, il secondo dei quali con l’attrice, protagonista di tanti suoi film, Helena Bonham Carter, da cui ha avuto due figli, terminato nel 2014.

‘La strana coppia’ avrebbe iniziato a frequentarsi in segreto dallo scorso ottobre, per poi venire allo scoperto di recente, finendo per essere immortalata negli scatti dei paparazzi francesi.