Alla Luiss torna il Programma diaspore, giovedì focus sulla sostenibilità

ROMA – Innovazione tecnologica e sostenibilità: questo il filo conduttore di una nuova edizione del Programma diaspore della Luiss Guido Carli, in programma giovedì 23 e venerdì 24 febbraio. I lavori, in collegamento web e con traduzioni simultanee in più lingue, si terranno in entrambi i giorni dalle 15 alle 17 ora italiana. Il titolo dell’edizione è ‘Technological innovation and sustainability: a combined perspective on consumers, firms and institutions‘.

COSA È IL PROGRAMMA DIASPORE DELLA LUISS

Il Programma diaspore è un progetto della Luiss Guido Carli, inaugurato nel 2021 e articolato su cicli di webinar. Ad animarli docenti ed esperti universitari insieme con rappresentanti dell’associazione culturale Le Réseau e altre realtà espressione delle comunità di origine straniera e con orizzonti internazionali. La prospettiva è quella di un’università globale, capace di formare alle sfide del mondo contemporaneo.

Giovedì si comincerà con la presentazione di un lavoro a tema realizzato insieme con le università partner del Programma da LabGov, il Laboratory for the Governance of the City as a Commons, nato alla Luiss nel 2011 e cresciuto come laboratorio di ricerca applicata. A introdurre Marco Francesco Mazzù, recruiting leader and professore presso l’ateneo di Marketing e digital. Previsti interventi di Elisabetta Tatì, Beatrice Sigurtà e Chiara Scalia, docenti di LabGov, di Wanjiru Dedan, della startup Fort Sort Innovation, e di Aly Aristide Boyarm, animatore di Fondation Securite Science Innovation & Diplomatie.

Venerdì, nella seconda giornata, è in programma una master class con al centro il tema delle città. Previsti contributi dei professori Filiberto Brozzetti, su ‘Data governance within Smart Cities’, e Luna Kappler, su ‘Planning for the extreme: self-sustaining diverse cities as a climate and adaptation measure’.

Per partecipare all’edizione del Programma diaspore di giovedì e venerdì è necessario registrarsi al seguente link: https://luiss.formstack.com/forms/diasporaworkshops?Referral=3DIA