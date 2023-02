Riccione, una studentessa salva due cani sulla A14

RICCIONE (RIMINI) – Bruce e Hellas sono i due pastori tedeschi, di cui si prende cura Roberta Olivieri, veterinaria di Cattolica, in provincia di Rimini, protagonisti di una fuga improvvisa che avrebbe potuto avere un epilogo tragico. Ma risoltasi invece nel migliore dei modi grazie al tempestivo e coraggioso intervento di Eleonora, studentessa riccionese in viaggio in auto sulla autostrada A14 verso Pesaro, dove studia.

IL SALVATAGGIO DI BRUCE E HELLAS

A riportare quanto successo con i racconti dei protagonisti è il Comune di Riccione. Ieri, Bruce e Hellas se ne stavano placidamente in giardino mentre alcuni operai stavano eseguendo lavori in casa. Uno di loro ha lasciato aperto il cancello, forse convinto, conoscendo i due cagnoloni, che non avrebbero mai varcato la soglia. Invece la femmina si è buttata a razzo fuori e il maschio, che è la sua ombra, subito dietro. L’operaio se ne è accorto e ha tentato invano di fermarli. Poi ha informato la veterinaria precisando di averli visti vicino all’ingresso del casello dell’autostrada. La dottoressa ha chiamato la Polizia, ha abbandonato l’ambulatorio e, insieme al marito, è partita alla ricerca disperata dei suoi animali. Inutilmente hanno percorso chi in un senso chi nell’altro l’autostrada, perché Bruce e Hellas erano già in salvo.

Intorno alle 11 i due cani sono entrati infatti in A14 e si dirigono in direzione Sud, verso Pesaro. Ed ecco che Eleonora li ha visti e ha deciso e di intervenire immediatamente. Ha accostato la sua Fiat Panda, p scesa, ha hciesto e ottenuto il soccors di altri automobilisti per rallentare il traffico e ha aperto lo sportello. I due cani, probabilmente abituati a viaggiare in auto, sono saliti immediatamente sui sedili e si sono messi buoni buoni. La studentessa ha chiamato il canile di Riccione per avvisare che sarebbe arrivata e i due cani non hanno mancato di ringraziarla leccandole le orecchie.

Una volta raggiunto il canile, sono iniziate le operazioni per rintracciare i proprietari attraverso il microchip. Roberta subito si precipita, ringraziando e abbracciando una commossa Eleonora per il “miracolo”. “Vogliamo ringraziarla per la sua sensibilità e il suo altruismo nel compiere un gesto così importante”, commenta il presidente dell’associazione che gestisce il canile Massimiliano Lemmo. Mentre la veterinaria si sdebiterà a modo con lei e si scusa con tutti i suoi pazienti lasciati in ambulatorio senza preavviso.