In una scuola di Gorizia giornata ‘scambio sessi’ per Carnevale: è polemica

di Micol Brusaferro

TRIESTE – Una scuola di Monfalcone, in provincia di Gorizia, organizza una serie di eventi dedicati al Carnevale, tra i quali una giornata di “scambio di sessi” e l’iniziativa scatena i malumori di alcuni consiglieri regionali. “La decisione assunta dalla dirigente scolastica dell’Isis Sandro Pertini di Monfalcone, di dedicare un’intera settimana agli abiti carnevaleschi ci lascia perplessi, nel merito e nel metodo. Spicca, in questa bislacca idea, la giornata del mercoledì, dedicata allo ‘scambio di sessi’. In questo caso l’inopportuno scivola nello sconcertante”. Lo scrivono in una nota gli esponenti di Fratelli d’Italia Alessandro Basso, Claudio Giacomelli e Leonardo Barberio.

Non piace nemmeno la proposta di dedicare ampio spazio alla festività. “Dopo mesi e mesi di dad- sottolinea Basso- la scuola deve tornare ad essere, per i nostri giovani, il luogo della formazione, dell’apprendimento e della crescita”. Giacomelli ritiene che “l’istituzione scolastica rappresenti anche un’identità simbolica che debba essere preservata e non messa a disposizione per mascherate e carnevalate varie”. Per Barberio “ad aggravare il quadro e ad aumentare la confusione la scuola prevede una giornata dedicata allo ‘scambio di sessi’. Presumendo si intenda un più percorribile scambio di vestiti, resta tutta la perplessità per questa iniziativa. Perché se il tema è quello dell’identità sessuale, allora il rischio è quello di ridurre un argomento delicato e importante come questo a una indecente pagliacciata carnevalesca”.