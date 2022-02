Albero danneggiato a Milano, i residenti fanno denuncia. E chiamano i potatori

ROMA – Un maestoso esemplare di Ginkgo Biloba donato al quartiere nel 2010 e oggi ridotto a circa un terzo della sua naturale e sana grandezza dopo due atti di “vandalismo” commessi da ignoti nel 2020 e nel 2021. Atti per cui l’associazione Green City Italia ha presentato denuncia al Tribunale di Milano. A difesa dell’albero e di ciò che rappresenta per la qualità del vivere cittadino sono scesi in piazza i residenti di Largo La Foppa, a due passi da Moscova in municipio 1, insieme all’associazione Green Italy ed il suo presidente e architetto Andreas Kipar.

FIORI BIANCHI E VIOLA E POTATORI IN AZIONE

Un presidio, durante il quale i volontari hanno ornato l’aiuola con fiori bianchi e viola, a cui hanno preso parte l’assessora al Verde di Milano Elena Grandi e il presidente di zona 1 Mattia Abdu Ismail. Cuore dell’iniziativa è stato l’intervento di una squadra di potatori dell’area Verde di Palazzo Marino, coordinati dall’agronoma Laura Gatti, che hanno potato la pianta per incoraggiarne la rigenerazione della chioma. Diversi i cittadini passati al presidio per sostenere i promotori, che compongono tra l’altro il comitato di quartiere ‘Amici di via Varese’. Tra questi il piccolo Ruben: “Sono nato il 19 aprile 2010”, ovvero un mese prima che la ginkgo venisse collocata, “spero proprio che la salvino perchè ci sono cresciuto insieme”.