Migration crisis, flood and epidemics put Acre in a state of emergency

by Bianca Oliveira

SAO PAULO – A series of recent events has led the state of Acre to face an unprecedented situation. Since the beginning of 2021, the number of dengue cases has exploded in the region, which already has more than 8,600 suspected cases. In the last week, rains have caused rivers and streams to overflow, dislodged families in more than 10 cities. Added to this, the second wave of Covid-19 affected the state, which suffers from a lack of ICU beds, and an unexpected humanitarian crisis involving hundreds of immigrants aggravates the scenario.

The governor of Acre, Gladson Cameli, decreed an emergency situation and installed a temporary crisis office to manage the situation. Among the measures that the federal government announced to mitigate the floods is the release of R$ 450 million for several municipalities. The Ministry of Justice, on the other hand, authorized the use of the National Security Force in the state, in “exceptional and temporary blocking activities of foreigners entering the country”. President Jair Bolsonaro said he intends to go to Rio Branco, capital of Acre, next Wednesday (24).

Immigrants trying to cross into Peru, whose borders are closed because of the pandemic, are increasing tensions in the city of Assis Brasil. Right now, more than 400 immigrants, mostly Haitians, are in shelters or camped on the streets. The possibility of increasing this migratory flow is worrying, since the city does not have the capacity to serve so many people and the agglomeration further increases the risk of contamination by coronavirus.

According to the State Department of Health (Sesacre), Acre has 54,743 covid-19 infected and 957 deaths. The ICU bed occupancy rate rose to 91%, and is concentrated in the two largest cities, Rio Branco and Cruzeiro do Sul. Assis Brasil leads the ranking of covid contamination rate in the state, with 1,375 cases per 10,000 inhabitants.

The state of emergency is expected to extend in the coming days due to rain forecast until February 25. Acre already has almost 130,000 people affected in some way by the flood of rivers in the capital and in the interior of the state. Residents affected by the floods were taken to shelters set up in schools, churches, gymnasiums, sports courts and boats. Floods further increase the risk of dengue.

STATO DI EMERGENZA NELL’ACRE, ARRIVA ANCHE BOLSONARO

di Bianca Oliveira

SAN PAOLO DEL BRASILE – Situazione senza precedenti, dovuta a più fattori, ambientali, sanitari e sociali, nello Stato di Acre, nell’estremo ovest del Brasile.

Dall’inizio del 2021 è stato registrato un focolaio di dengue, con già oltre 8.600 casi sospetti. Nell’ultima settimana, le piogge hanno causato lo straripamento di fiumi e torrenti, con lo sfollamento di famiglie in più di dieci città. A pesare è poi la seconda ondata di Covid-19 ha colpito lo Stato, che soffre di una carenza di posti di terapia intensiva.



Una inaspettata crisi umanitaria che coinvolge centinaia di migranti ha ulteriormente aggravato la situazione.

Il governatore di Acre, Gladson Cameli, ha decretato una stato di emergenza e istituito un gabinetto di crisi temporaneo per gestire la situazione. Tra le misure annunciate dal governo federale per mitigare gli effetti delle inondazioni c’è anche lo sblocco di 450 milioni di reais, poco più di 67 milioni di euro, destinati a diversi municipi.



Il ministero della Giustizia aveva già autorizzato l’impiego della Forca Nacional de Seguranca nello Stato, per gestire le “attività di eccezionale e temporaneo blocco agli ingressi di stranieri nel Paese”. Il presidente Jair Bolsonaro ha reso noto che si recherà a Rio Branco, la capitale di Acre, giovedì.

I migranti che tentano la traversata fino in Perù, le cui frontiere sono chiuse a causa della pandemia, stanno aumentando la tensione nella città di confine di Assis Brasil. Oggi più di 400 migranti, per lo più haitiani, si trovano accampati in rifugi o sono per strada. La possibilità che il flusso migratorio aumenti è preoccupante, dato che la prefettura non ha la capacità di assistere così tanta gente e gli assembramenti aumentano ancora di più i rischi di contaminazione dal nuovo coronavirus.



Stando ai dati della Secretaria de Estado de Saude (Sesacre), ad Acre ci sono 54.743 persone positive al Covid-19 mentre sono 957 i decessi. La tassa di occupazione dei posti in terapia intensiva ha raggiunto il 91 per cento ed è concentrata nelle maggiori città, Rio Branco e Cruziero do Sul. Assis Brasil è la città con il peggiore dato dello Stato relativo al Covid-19, con 1.375 casi ogni 10.000 abitanti.

È intanto previsto che lo stato di emergenza si estenda anche ai prossimi giorni a causa delle piogge, che dovrebbero durare almeno fino a giovedì. Nell’Acre sono già quasi 130.000 le persone colpite in qualche modo dallo straripare dei fiumi nella capitale e all’interno dello Stato. Gli abitanti coinvolti dalle inondazioni sono stati portati in rifugi allestiti in scuole, chiese, palestre, campi sportivi e barche. Le inondazioni aumentano poi il rischio di contagiarsi dal dengue.

CRISE MIGRATÓRIA, ENCHENTE E EPIDEMIAS COLOCAM ACRE EM ESTADO DE EMERGÊNCIA

por Bianca Oliveira

SAO PAULO – Uma série de acontecimentos recentes levaram o estado do Acre a enfrentar uma situação sem precedentes. Desde o início de 2021, o número de casos de dengue explodiu na região, que já conta com mais de 8,6 mil casos suspeitos. Na última semana, as chuvas provocaram o transbordamento de rios e igarapés, desalojando famílias em mais de 10 cidades. Somado a isso, a segunda onda da COVID-19 afetou o estado, que sofre com a falta de leitos de UTI, e uma inesperada crise humanitária envolvendo centenas de imigrantes agrava ainda mais o cenário.

O governador do Acre, Gladson Cameli, decretou situação de emergência e instalou um gabinete temporário de crise para gerenciar a situação. Entre as medidas que o governo federal anunciou para mitigar as enchentes está a liberação de R$450 milhões para diversos municípios. Já o Ministério da Justiça autorizou o emprego da Força Nacional de Segurança no estado, nas “atividades de bloqueio excepcional e temporário de entrada no país de estrangeiros”. O presidente Jair Bolsonaro disse que irá a Rio Branco, capital do Acre, na próxima quarta-feira (24).

Os imigrantes que tentam realizar a travessia para o Peru, cujas fronteiras estão fechadas por causa da pandemia, estão aumentando as tensões na cidade de Assis Brasil. Neste momento, mais de 400 imigrantes, em sua maioria haitianos, estão em abrigos ou acampados nas ruas, e a possibilidade de aumentar esse fluxo migratório é preocupante, pois a prefeitura não tem capacidade de atender tanta gente e a aglomeração aumenta ainda mais os riscos de contaminação pelo novo coronavírus.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), o Acre tem 54.743 infectadas pela Covid-19 e 957 óbitos. A taxa de ocupação de leitos de UTI subiu para 91%, e estão concentrados nas duas maiores cidades, Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Assis Brasil lidera o ranking da taxa de contaminação de Covid no estado, com 1.375 casos para cada 10 mil habitantes.

O estado de emergência deve se estender ainda nos próximos dias devido a previsão de chuva até 25 de fevereiro. O Acre já tem quase 130 mil pessoas atingidas de alguma forma pela cheia dos rios na capital e no interior do estado. Os moradores atingidos pelas enchentes foram levados para abrigos montados em escolas, igrejas, ginásios, quadras esportivas e barcos. As inundações aumentam ainda mais os riscos de dengue.