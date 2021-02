Offese a Giorgia Meloni, Università di Siena sospende il prof. Gozzini

ROMA – “Seguendo le procedure dettate dallo Statuto, ho inviato al collegio di disciplina la documentazione da esaminare, proponendo per il docente la sospensione dal servizio per tre mesi. In attesa della pronuncia del collegio di disciplina dell’ateneo, che si riunirà nei prossimi giorni il professor Gozzini è stato sospeso cautelativamente dall’attività didattica”. Lo ha disposto il rettore dell’Università di Siena Francesco Frati in merito al caso del docente che ha offeso la presidente di Fdi Giorgia Meloni. Per Frati “gli attacchi volgari e sessisti rivolti all’onorevole Meloni pongono a noi tutti una seria riflessione su quanto questi comportamenti, rivolti spesso alle donne, siano gravi, inaccettabili e da stigmatizzare senza riserve. Abbiamo la necessità di difendere l’onore dell’ateneo e far sì che l’Università di Siena, a sua volta vittima delle dichiarazioni del professore, sia difesa nella sua dignità”.