Covid, tasso di positività al 5,6% e salgono le terapie intensive

ROMA – Sono 9.630 i nuovi contagi per covid in Italia per 170.672 test tra molecolari e antigenici e 274 morti. Il tasso di positività si attesta al 5,6%. Ieri i contagi erano stati 13.452 per 250.986 e 232 decessi. Sono 2.118 le terapie intensive in Italia per covid, 24 in più rispetto a ieri. Ammontano invece a 18.155 i ricoveri ordinari, 351 in più rispetto a 24 ore fa.