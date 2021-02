Ristoratori in piazza, i Carabinieri tolgono il casco per solidarietà

ROMA – Momenti di tensione alla manifestazione dei ristoratori a piazza Montecitorio, rientrata dopo pochi minuti con un gesto di solidarietà da parte delle forze dell’ordine. Un gruppo di manifestanti ha prima provato a forzare le sbarre di accesso che delimitano il perimetro consentito per la protesta, per entrare nell’area antistante il Parlamento. Dopo qualche minuto di tensione e lo schieramento degli agenti in tenuta antisommossa, la situazione è momentaneamente tornata alla calma anche grazie all’iniziativa di questi ultimi. Gli agenti infatti, in segno di vicinanza verso i manifestanti, si sono tolti il casco, tra gli applausi dei presenti.