VIDEO | A Matera e Potenza partono le vaccinazioni agli over 80

POTENZA – È partita questa mattina a Potenza e a Matera la campagna vaccinale Covid-19 per i cittadini che hanno compiuto o compiranno 80 anni entro il 31 dicembre 2021. A Potenza gli interessati sono stati inseriti in un calendario giornaliero, a partire da oggi 22 febbraio fino a domenica 28, secondo ordine alfabetico con l’indicazione della fascia oraria di vaccinazione. Il direttore dell’Asp-Azienda sanitaria di Potenza, Lorenzo Bochicchio, ha precisato che non è necessaria la prenotazione ma basterà presentarsi alla tendostruttura in piazza della Stazione – fermata San Carlo a Potenza nel giorno e nell’ora stabiliti.



Le vaccinazioni, per entrambi i capoluoghi, sono state predisposte nelle tendostrutture donate dal Qatar e allestite nei pressi dei due ospedali, San Carlo di Potenza e Madonna delle Grazie di Matera. In Basilicata sono circa 43mila gli over 80, 29mila nel potentino e 14mila nel materano. A Potenza città gli ultra 80enni sono circa 5mila.



“L’obiettivo – ha dichiarato alla Dire il direttore dell’Asp Bochicchio – è di somministrare 800 vaccini al giorno. Stiamo provando a chiamare tutti gli utenti telefonicamente ma anche se non dovesse arrivare la telefonata basta recarsi al punto vaccini senza prenotazione, secondo il calendario”.

Contemporaneamente prosegue la campagna vaccinale anche negli altri comuni lucani con oltre 10mila abitanti. La Regione ha deciso di non avvalersi al momento di alcuna piattaforma informatica per la prenotazione o numero verde, contattando gli interessati tramite le amministrazioni comunali.