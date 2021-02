Comunali Napoli, Fico: “Serve grande progetto, buone esperienze di alleanza Pd-M5s”

NAPOLI – “Al di là dei nomi Napoli ha bisogno di un grande progetto che parte dal territorio, ma è un progetto nazionale perché è una città che merita. Bisogna ricostruire tutta una serie di cose ma, al momento, non mi fossilizzerei sui nomi altrimenti si resta su questi e non su una visione di progetto”. Così il presidente della Camera Roberto Fico rispondendo ai giornalisti sulle prossime amministrative del capoluogo campano. Fico è stato in visita stamattina alla comunità socio sanitaria per bambini La casa di Matteo.

FICO: “ALLEANZA PD-M5S GIÀ TESTIMONIATA DA BUONE ESPERIENZE“

“Ci sono già state delle buone esperienze. Anche sul nazionale c’è stata un’ottima condivisione di tematiche e di alleanza, quindi deve continuare”. È la risposta di Fico ai giornalisti da Napoli sulla possibile alleanza M5s-Pd per la “conquista” di Palazzo San Giacomo alle prossime amministrative.

“FUTURO DEL MOVIMENTO È DA COSTRUIRE”

“Il futuro del Movimento, come tutte le cose future, va costruito e la stiamo costruendo. Si può partire da tutto quello che è già stato fatto, che è tantissimo, in poco tempo”. Alle domande dei giornalisti sulle espulsioni seguenti il no di alcuni parlamentari al governo Draghi, la terza carica dello Stato ha glissato.

