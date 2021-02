BOLOGNA – Tolti i camici, imbracciano ancora una volta i loro strumenti e, accompagnati dal sax di Andrea Innesto, musicista di Vasco e di Lorendana Bertè, si cimentano in una canzone, “Vacci”, per sventare le fake news sui vaccini anti Covid-19. Sono i medici bolognesi della band Doctor Life che, per convincere gli scettici a vaccinarsi, hanno scelto la musica e realizzato un clip, al quale hanno partecipato, tra gli altri, l’attore Giorgio Comaschi, il celeberrimo paroliere Mogol, il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, e Diego Abatantuono. I medici di Doctor Life, che da tempo uniscono la passione per il loro lavoro alla musica e alla voglia di educare alla salute, grazie alla penna ironica di Giuseppe Cervino, smontano dunque luoghi comuni e rassicurano sull’importanza della vaccinazione: “La paranoia mi ha paralizzato- cantano- cosa direbbe chi ha studiato? Direbbe vacci”. E ancora se “c’è qualcuno che me lo giura che non c’è niente da aver paura”, bisogna “dare retta a chi è competente e ci dice vacci”.

A partecipare al pezzo, Giovanni Barbanti (basso), Daniele Brandani (batteria), Vincenzo Cennamo (tastiere), Giuseppe Cervino (voce, tastiere e armonica), Carlo Descovich (chitarra solista), Elio Jovine (chitarra ritmica) e Domenico Tigani (sax tenore). E assieme a loro, un “componente onorario” nonché musicista professionsta, appunto il sassofonista Andrea Innesto. Mentre Giorgio Comaschi, sempre nel video, discute in chat con un amico scettico, e lo invita a sottoporsi al vaccino. Nelle immagini si vede Bologna di notte, come il concerto sul tetto della Croce Rossa in via Emilia Ponente (Bo) per raccogliere fondi per una barella anti Covid e un’esibizione dallo studiolo di Lucio Dalla in occasione del Festival della musica.

Tra le soprese, i camei di Bonaccini, di Abatantuono, del baritono Nicola Alaimo e del cantante Graziano Galatone. Il video si conclude, appunto con Mogol: “Io mi farò vaccinare il più presto possibile, ovviamente quando mi chiameranno. E consiglio a tutti di farsi vaccinare perché non c’è altro modo di uscire da questa pandemia. Tutte le persone competenti lo sanno. E’ necessario vaccinarsi. E questo è il consiglio che vi do”.