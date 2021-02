Al via in Emilia-Romagna corso per la gestione dei Bed & Breakfast

RAVENNA – Il Centro di promozione culturale Primola di Alfonsine, nel ravennate, in collaborazione con il Centro Primola regionale, organizzano, nei mesi di marzo, aprile e maggio un nuovo corso sull’apertura e gestione di Bed and Breakfast e di altre strutture alternative nel contesto turistico territoriale, della durata di 18 ore.

Il corso, fa sapere l’associazione, è attivo per le province di Ravenna, Bologna, Ferrara e Forlì-Cesena, e si svolgerà sia in modalità online che in presenza. Nel dettaglio, il corso sarà suddiviso in otto lezioni e una visita guidata, e la quota di iscrizione è di 100 euro. Per iscriversi c’è tempo fino alle 12 di sabato, e per informazioni ed adesioni si può contattare Primola ad Alfonsine, in piazza Monti 1, chiamando il 339-1844402 o scrivendo a primolaravenna@gmail.com, oppure ad Imola, in via Lippi 2/C, chiamando lo 0542-27130 o il 339.1844402, o scrivendo a info@primola.it.

