Il 70% dei giapponesi è favorevole alla vaccinazione

TOKYO – Da un recente sondaggio diffuso dai media nazionali è emerso che la percentuale di giapponesi favorevoli alla vaccinazione e disposta a farsi vaccinare è salita al 70,1%, mentre i contrari sono scesi al 17,5% e gli indecisi al 12,4%. Per età, la percentuale maggiore di favorevoli è tra gli over 60, con l’80%. Allo stesso tempo, però, ben il 75,5% degli intervistati ha dichiarato di temere riguardo a possibili effetti dannosi dei vaccini sulla salute, pur ritenendoli in questa fase necessari per la ripresa della vita normale.

FUJIFILM RIAVVIA LA SPERIMENTAZIONE CLINICA SU AVIGAN

Il colosso farmaceutico giapponese Fujifilm Holdings Corp. avvierà una seconda sperimentazione clinica in Giappone del suo farmaco antivirale Avigan per il trattamento del Covid-19. Il nuovo studio, che coinvolgerà un campione di 270 pazienti, servirà da base per una nuova richiesta di autorizzazione alla vendita al ministero della Salute, che l’azienda presenterà il prossimo ottobre. Il farmaco in questione, approvato come trattamento antinfluenzale, era stato ritenuto, al termine del primo studio, potenzialmente pericoloso per donne in gravidanza e gli studi sulla sua efficacia si erano conclusi senza alcuna chiara conferma. Avigan, che fino a quando non verrà dato il via libera del ministero resterà fuori commercio, è attualmente in vendita come trattamento anti Covid-19 in Russia, India e Indonesia.

