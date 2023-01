C’è Posta per Te, l’ospite non sente bene e Maria De Filippi trova la soluzione

ROMA – Ancora un successo per Maria De Filippi, che ieri sera con C’è Posta per Te ha tenuto incollati allo schermo oltre 5milioni di telespettatori. In puntata, oltre alle storie commoventi supportate dagli ospiti Stefano De martino e Massimo Ranieri, anche un siparietto divertente con protagonista proprio la conduttrice.

Protagonisti della storia sono Francesco e Marianna, entrambi di Cerignola, ex innamorati, che 68 anni dopo si sono incontrati nello studio di C’è Posta per Te. L’uomo però, ormai anziano, non sentiva molto bene le parole donna che lo ha mandato a chiamare e così Maria De Filippi, ha provato ad aiutarlo spostando una cassa audio dello studio.

MARIA CHE SMONTA LO STUDIO PER OFFRIRE UN SERVIZIO AMPLIFON GRATUITO#CePostaPerTe



