Accordo Usl Vda-ospedale Sallanches per ridurre liste attesa

DIRE – Notiziario Sanità e Politiche sociali) Aosta – Un’alleanza sanitaria transfrontaliera per ridurre le liste d’attesa. L’Usl della Valle d’Aosta ha stretto il primo accordo con un ospedale francese, uno degli “Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc” (Hpmb), à Sallanches. L’obiettivo è collaborare per ridurre le liste di attesa di chirurgia generale sta aspettando di essere sottoposto ad intervento di colecistectomia e di rimozione di cisti sacrali.

Il contratto è stato firmato dal direttore generale dell’azienda sanitaria valdostana, Massimo Uberti, e il direttore generale dell’ospedale francese, Jean-Rémi Richard.

A differenza di altre strutture sanitarie presenti nelle regioni italiane territorialmente vicine alla Valle d’Aosta che stanno vivendo gli stessi problemi sull’allungamento dei tempi di attesa delle prestazioni, in particolare chirurgiche, gli Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc hanno la possibilità di garantire tempi di attesa più brevi.

L’attività, che potrà subire variazioni sulla base di eventuali nuove esigenze, verrà eseguita nel rispetto dei criteri di appropriatezza previsti dalla normativa, dei protocolli sanitari e delle indicazioni internazionali e nazionali. “Questo accordo- spiega Uberti- è un passo importante verso la collaborazione transfrontaliera nell’ambito dell’assistenza sanitaria tra strutture vicine che condividono un territorio alpino comune e che possono creare sinergie e progetti insieme per continuare a garantire la qualità dell’assistenza sanitaria”.

E aggiunge: “Si tratta di una fase embrionale che ci permetterà, in futuro, di ampliare la collaborazione in entrambi i sensi. È anche un modo per mostrare che per la sanità essere terra di confine non è solo uno svantaggio, ma può diventare valore”. Paolo Millo, direttore della Chirurgia generale dell’ospedale Parini di Aosta, commenta: “La collaborazione è sempre un arricchimento per il sistema, sia per i servizi erogati al paziente sia per le équipe mediche coinvolte. Credo molto in questa iniziativa”. Per il direttore generale di Hpmb, Jean-Rémi Richard: “La collaborazione tra le due aziende sanitarie siglata da questo primo documento apre la strada anche per un interscambio professionale, di formazione per medici e paramedici, di protocolli e di ricerca clinica e scientifica”. E aggiunge: “L’idea è presentare dei progetti sul sistema Alcotra. Rispetto ai pazienti ci sono settori, come l’Oculistica, che ci interessa. Mentre sulla formazione, all’ospedale Parini c’è il robot Da Vinci, un sistema tecnologico innovativo che noi non abbiamo”.

Soddisafazione arriva anche dall’assessore alla Sanità della Regione Valle d’Aosta, Roberto Barmasse: “Abbiamo caldeggiato fortemente questa collaborazione transfrontaliera, con una struttura ospedaliera che è più vicina di quanto siano la maggior parte degli ospedali piemontesi, per dare una risposta immediata a criticità relative ai tempi di attesa degli interventi chirurgici, dopo aver comunque tentato con esito negativo di formalizzare collaborazioni con strutture sanitarie piemontesi”. E conclude: “Auspichiamo che questo sia il punto di partenza di un proficuo rapporto con le realtà sanitarie d’oltralpe, con le quali intendiamo creare collegamenti e collaborazioni, su altre specialità per le quali possiamo essere polo di attrazione per pazienti ed operatori francesi”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it