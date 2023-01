Scossa di terremoto a Roma e Provincia, abitanti svegliati nella notte

ROMA – Una scossa di terremoto di magnitudo tra 3.0 e 3.5 è stata registrata intorno alle 2.46 di questa notte a Roma e nell’area della Provincia. Lo ha reso noto l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Non si sono registrati danni a cose o persone.

Secondo i dati forniti dall’Ingv il sisma si è verificato con ipocentro a circa 10 chilometri di profondità ed epicentro a 8 chilometri da Colonna e a 9 da Tivoli. Preoccupazione tra gli abitanti che hanno avvertito la scossa con molte testimonianze su Twitter in risposta all’account ufficiale Ingv. Avvertita molto bene per esempio nelle zone di Torre Gaia, Torre Angela e Settecamini, Colleverde, Centocelle Bufalotta, Lunghezza, Tor Bella Monaca, Preneste, Centocelle e anche molto centrali come San Lorenzo. E poi nell’hinterland ad esempio a Ciampino e Palombara Sabina.