Sofia Goggia vince anche discesa Crans Montana, Spadafora: “È nella storia”

ROMA – Sofia Goggia ha trionfato nella discesa libera di coppa del mondo femminile di Crans Montana, in Svizzera. Con questa vittoria la bergamasca e’ in testa nella classifica della coppa di disciplina. “Grandissima Sofia Goggia che oggi trionfa a Crans Montana ed entra nella storia”, il commento su Facebook del ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora. “Con quella di oggi diventa la prima italiana di sempre ad ottenere tre vittorie consecutive in discesa nella Coppa del mondo che la vede sempre più prima. Bravissima Sofia, siamo fieri di te”, conclude.

Foto da Fb Italia Team)(