Covid, nel Lazio slitta di una settimana la campagna vaccinazione over 80

ROMA – A causa dei ritardi nelle forniture Pfizer, la somministrazione dei vaccini per gli over 80 anni slittano all’8 febbraio. Lo comunica l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio. Dal primo febbraio sarà possibile prenotarsi online sul sito SaluteLazio.it. La campagna durerà fino al 30 aprile salvo chiuderla prima se ci saranno le dosi necessarie.

Inizialmente si partirà con le dosi disponibili, tenendo conto dei richiami in corso, e saranno successivamente aumentate proporzionalmente alla disponibilità dei vaccini. Qualora si dovesse avere una maggiore disponibilità, ovvero ulteriori tipologie di vaccini approvati da Ema, il termine della campagna potrà essere anticipato e coloro che si sono prenotati in maniera automatica verranno anticipati e avvisati. La platea dei soggetti interessati over 80 anni nel Lazio è di circa 470 mila persone. Saranno considerati prenotabili anche coloro che compiranno 80 anni durante il corrente anno. Per prenotarsi basta il codice fiscale e può farlo anche un parente o un famigliare. Inoltre sempre dal primo febbraio verrà messo a disposizione un apposito numero per un supporto telefonico alle modalità di prenotazione online.

Si partirà con oltre 60 punti di vaccinazione distribuiti in ogni Distretto e che possono essere ampliati fino a oltre 100 seguendo la disponibilità delle dosi di vaccino. Per quanto riguarda i medici di medicina generale finora sono oltre 700 coloro che hanno aderito, la manifestazione di interesse rimane aperta e potranno partire non appena le dosi di vaccino a disposizione lo permetteranno, considerando che serve uno stock minimo di almeno 100 mila dosi. Se verrà approvato il vaccino di AstraZeneca sicuramente può essere facilmente gestito dai medici.