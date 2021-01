VIDEO | Comunali Napoli, Amendola: “Candidato? Finché potrò curo Recovery da ministro”

NAPOLI – Riguardo invece alle possibili condizioni per una sua candidatura a prossimo sindaco di Napoli Amendola ha dichiarato: “Ognuno di noi è chiamato a fare delle cose. Io, finché potrò, sono chiamato a fare il ministro degli Affari Europei in un momento molto importante come questo per il lavoro sul Recovery. Ognuno deve fare con disciplina e onore quello che è chiamato a fare”.

AMENDOLA: “COSTRUIRE ALLEANZA PER L’ITALIA COME IN PARLAMENTO”

Il gruppo dirigente del Pd “sta costruendo una alleanza dopo l’importante vittoria alle elezioni regionali e deve continuare per costruire un’alleanza con la città. Questo è molto importante, è un elemento di fiducia e questa è la priorità”. Così il ministro degli Affari europei Vincenzo Amendola rispondendo ai cronisti che, a margine di un incontro con il rettore dell’università Federico II Matteo Lorito, gli chiedevano della costruzione di alleanze in vista delle prossime elezioni comunali a Napoli.

Amendola chiede che si costruisca “come stiamo facendo in parlamento” una “alleanza per l’Italia” fondata su “elementi semplici, diretti e che guardano alle questioni sociali aperte che stiamo vivendo tutti noi. Quando questa alleanza si forma – dice – si sceglierà anche la squadra, ma la priorità è sempre partire dalle emergenze e dalle risposte da dare”.