VIDEO | Ue, Amendola: “Proteggere i confini significa evitare terza ondata”

NAPOLI – “Come abbiamo dimostrato per la variante brasiliana, proteggere i confini europei non significa chiuderli, ma significa evitare la terza ondata prima di avere specifiche importanti per analizzare le varianti. Il coordinamento tra i 27 Paesi dell’Ue è fondamentale, non solo sui vaccini ma anche sulle entrate e le uscite dal nostro continente”. Lo ha detto a Napoli il ministro degli Affari europei Vincenzo Amendola parlando del piano Ue sulle frontiere.

AMENDOLA: “SU VACCINO RASSICURAZIONI VON DER LEYEN SONO ELEMENTO DI GARANZIA”

“Ieri – ha ricordato il ministro – i leader europei hanno affrontato il tema dei vaccini, abbiamo chiesto alle compagnie su cui l’Ue ha investito per avere le dosi in tempi rapidi. Le rassicurazioni della presidente Von der Leyen sono per noi un elemento di garanzia”.

Il tema di una patente europea per i vaccinati “è all’ordine del giorno. L’Italia e gli altri Paesi dell’Ue – aggiunge Amendola – devono correre nei piani vaccinali per proteggere i nostri cittadini. Abbiamo dimostrato in questi mesi – conclude – che l‘unità europea è la chiave per la sicurezza dei cittadini”.

