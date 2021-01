Confermate le elezioni per il rinnovo del Consiglio metropolitano di Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA – “Le elezioni per il rinnovo del Consiglio metropolitano di Reggio Calabria sono un fatto necessario e urgente, non rinviabile, soprattutto in questo momento”. Così il gruppo del Partito democratico in Consiglio comunale di Reggio Calabria, confermando la scelta di far svolgere il turno elettorale domenica 24 gennaio. “La Città metropolitana – hanno aggiunto i dem – ha degli appuntamenti improcrastinabili per la nostra comunità che non può permettersi di perdere. Ci riferiamo all’approvazione del bilancio entro il 31 gennaio”.

ISTITUITI 3 SEGGI, SEZIONE VOLANTE PER POSITIVI COVID

Saranno circa mille gli amministratori pubblici, sindaci e consiglieri comunali in carica, che faranno da base elettorale per il rinnovo del Consiglio metropolitano di Reggio Calabria. Il voto è in programma domenica prossima. Il nuovo Consiglio sarà formato da 14 componenti. Per l’occasione saranno istituiti tre seggi elettorali. Uno sarà a Reggio Calabria, nella sede della Città metropolitana a palazzo Alvaro; una seconda sezione sarà a Locri, per raccogliere i voti degli amministratori del comprensorio dell’area ionica; un terzo seggio sarà approntato a Palmi, per gli amministratori della Piana di Gioia Tauro. L’ufficio elettorale metropolitano ha anche previsto un seggio volante a disposizione degli amministratori sottoposti ad isolamento domiciliare perché positivi al Covid-19.