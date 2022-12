Il pm antimafia Russo nuovo capo Dap, ok dal Csm alla richiesta del ministro della Giustizia

ROMA – Il Consiglio superiore della magistratura ha dato il via libera al collocamento fuori ruolo per Giovanni Russo, procuratore aggiunto alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Assume formalmente la guida del Dap, come chiesto, lo scorso 15 dicembre dal ministro della Giustizia Carlo Nordio con una lettera a Palazzo dei Marescialli.

RUSSO SUBENTRA A RENOLDI, IN CARICA DA MARZO

Russo prende il posto – a capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria – di Carlo Renoldi, giudice della prima sezione penale della Cassazione e magistrato di sorveglianza, nominato lo scorso marzo dall’allora Guardasiglli Marta Cartabia. La proposta al Plenum del Csm è arrivata all’unanimità dalla terza Commissione di Palazzo dei Marescialli, quella che valuta le richieste di collocamento fuori dall’organico in magistratura per assumere temporaneamente altre funzioni in Enti, istituzioni e in politica.



LO ‘SPOIL-SYSTEM’ ANNUNCIATO

Lo spoil-system ( la nomina è fiduciaria ) era nell’aria da qualche tempo. Il ministro Nordio ha nominato Russo sei giorni fa. Mancava la ratifica del Csm sulla richiesta del collocamento fuori ruolo per assumere il vertice dell’amministrazione penitenziaria, che fa parte del ministero della Giustizia.

