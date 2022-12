Festa del Tricolore, Reggio Emilia in rivolta contro presenza del vice di Salvini

Reggio Emilia- E’ braccio di ferro tra la città di Reggio Emilia e il Governo sull’esponente dell’esecutivo Meloni che parteciperà alla festa del 7 gennaio per i 225 anni della bandiera Tricolore. La premier ha declinato l’invito del Comune e indicato come suo delegato il sottosegretario alle Infrastrutture Galeazzo Bignami. Una scelta che ha messo in subbuglio la città emiliana, abituata ad ospitare negli anni alla cerimonia le più alte cariche dello Stato: presidenti della Repubblica, primi ministri, presidenti della Camera, del Senato e del Parlamento europeo.

Bignami, bolognese di 47 anni figlio di un esponente del Movimento Sociale, finisce inoltre nel mirino per una sua vecchia foto- in questi anni spuntata fuori a più riprese- in cui il futuro esponente del Governo (all’epoca ventinovenne) appariva a una festa vestito da nazista, con tanto di fascia con la svastica al braccio sinistro. “Il fatto non può essere derubricato ad una goliardata o a qualcosa di simile”, tuona il presidente dell’Anpi di Reggio Emilia Ermete Fiaccadori. Secondo cui “una simile scelta, se confermata, prefigurerebbe uno sgarbo politico grave verso la storia della città, medaglia d’oro alla Resistenza”. Fiaccadori auspica quindi che la festa del 7 gennaio sia l’occasione per ribadire “i principi espressi dalla lotta di liberazione dal fascismo e dal nazismo che sono la base della nostra Costituzione Repubblicana”.

Il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi: “Ho chiesto al Governo di mandare un ministro”.

“In queste ore abbiamo chiesto al Governo di poter celebrare il 7 gennaio con la presenza di un ministro“.

Lo annuncia il sindaco Luca Vecchi spiegando: “Penso anche che sia nell’interesse di tutti cercare di interpretare lo spirito del 7 gennaio allontanandosi per un giorno da contrapposizioni politiche o da tentazioni divisive che tendono ad urtare la coscienza democratica, le sensibilità delle comunità e che portano ad allontanarsi forse un po’ troppo da quello spirito unitario che è parte del Tricolore“.

