Fnofi all’incontro delle Federazioni sanitarie con il ministro Schillaci

ROMA – Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha incontrato le Federazioni nazionali degli Ordini delle Professioni Sanitarie: tra queste anche la Federazione nazionale degli Ordini della Professione Sanitaria di Fisioterapista che per la prima volta (dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto che ha sancito la sua nascita) è stata invitata formalmente ad un incontro con il Ministro. All’incontro era presente Anna Maria Servadio, presidente della Commissione Straordinaria dell’Ordine Regionale dei Fisioterapisti del Lazio, che ha rappresentato tutta la FNOFI, portando il saluto della nuova Federazione nazionale.



L’appuntamento ha sottolineato la necessità che le Federazioni delle professioni (oltre a FNOFI erano presenti FNOPI, FNOMCEO, FNOPO, FNOVI, FNO-TSRM-PSTRP, FNOB, FNCF, CNOP, OAS), facciano fronte comune per esprimere con continuità e puntualità l’impegno di chi opera oggi nel settore sanitario, soprattutto per manifestare nelle sedi istituzionali la preoccupazione per le carenze di personale, per l’implementazione del PNRR (che pare soprattutto “attento ai muri e non alle professionalità”) e per lo scarso finanziamento del SSN, che provoca ricadute in termini di risposte ai bisogni di cittadini e pazienti.

A fronte del dialogo avviato, il Ministro Schillaci, che ha condiviso l’attenzione e la preoccupazione per la tenuta del nostro SSN, ha proposto la creazione di un Osservatorio nazionale con gli stakeholder del sistema sanità in grado di raccogliere le voci di chi lavora in prima persona nel comparto. La FNOFI esprime grande soddisfazione per questa prima partecipazione ad un appuntamento ufficiale con il Ministro della Salute. Si tratta di un esordio istituzionale per la Federazione degli Ordini dei Fisioterapisti, evento che conferma l’avvio di un grande cammino di rappresentanza professionale, di interlocuzione istituzionale e di collaborazione con le altre Federazioni. FNOFI coglie l’occasione per esprimere la certezza che questo cammino sarà ricco e responsabile, un percorso all’interno del quale i fisioterapisti italiani sapranno confermare la loro responsabilità, competenza e capacità di contribuire al rinnovamento del SSN”.

