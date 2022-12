Qatargate, Cozzolino: “Estraneo ai fatti e chiedo di essere ascoltato, rinuncio all’immunità”

di Carmen Credendino e Vittorio Di Mambro

ROMA – “Da oltre una settimana vengo quotidianamente chiamato in causa dalla stampa sulla vicenda del Qatargate, sulla base di accuse e sospetti, pur non avendo ricevuto alcun avviso giudiziario o comunicazione da parte delle autorità inquirenti“, così Andrea Cozzolino in merito all’inchiesta che lo vede coinvolto. L’europarlamentare ha spiegato inoltre che: “posto che tale condizione è ingiusta e mortificante, ho dato incarico ai miei avvocati – Federico Conte, Dezio Ferraro e Dimitri De Beco – di presentare formale istanza al gip belga, Michel Claise, in cui, pur dichiarando di non avere nulla a che fare con i fatti, chiedo di essere ascoltato per contribuire all’accertamento della verità, rinunciando così alle garanzie di immunità parlamentare”.

QATAR. METSOLA IN FARNESINA: L’UNIONE EUROPEA NON È IN VENDITA

“La nostra democrazia è a rischio, anche perché alcuni attori di Paesi terzi pensano che l’Unione Europea sia in vendita. A tutto questo abbiamo risposto e risponderemo con fermezza“. Così la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, in probabile riferimento alle indagini su un giro di corruzione collegato al Qatar che stanno riguardando dirigenti dell’Europarlamento e che hanno portato all’arresto e la destituzione della vicepresidente dell’assemblea Eva Kaili. L’occasione per queste parole è stata l’apertura della 15esima Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori, presso la sede del ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, a Roma. Introducendo l’intervento della presidente, in un altro probabile riferimento al cosiddetto “Qatargate”, il titolare della Farnesina Antonio Tajani ha detto che Metsola “è riuscita a cancellare con il suo grande lavoro i pochi schizzi di fango che alcuni disonesti hanno lanciato contro il palazzo” del Parlamento Ue.

