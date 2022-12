Genova, lo street artist Tiler regala le sue “scimmiette” per Natale

GENOVA – Le scimmiette stilizzate di Tiler in dono ai primi 200 genovesi che sabato pomeriggio, alle 15, arriveranno sotto l’albero di piazza De Ferrari a ricevere la propria piastrella aerografata. E’ l’iniziativa natalizia pensata dal noto street artist genovese, con il volto mascherato da scimmia, che da anni arricchisce i muri della città, utilizzando l’arte come strumento di denuncia del degrado e dell’abbandono.

“Questo è il mio modo per ringraziarvi della vostra presenza e della partecipazione che ogni giorno dimostrate entrando a far parte del mio lavoro come una vera squadra- spiega Tiler sui social, condividendo un video della preparazione dei doni natalizi- avrei piacere di vedervi in tanti a riempire quella piazza per dimostrare alla nostra città che l’arte non appartiene solo al nostro passato”. Lo street artist ha anche reclutato via social “dieci scimmie” tra i fan più attivi “che entreranno a far parte del video dell’evento, interpretando gli elfi scimmia”.

L’iniziativa dell’artista genovese viene lodata anche dall’assessore comunale alle Politiche giovanili, Francesca Corso. “E’ un originale invito ai giovani ad avvicinarsi all’arte, come forma di comunicazione e creatività. Ringrazio Tiler, che ieri ha portato a Palazzo Tursi una delle sue straordinarie e ormai famosissime piastrelle, per aver ideato un evento coinvolgente, aperto alla città e soprattutto ai giovani con l’invito, che voglio condividere, a pensare all’arte come attualità e non solo come eredità della nostra storia“.

